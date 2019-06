België boekt maar weinig vooruitgang in de preventie tegen corruptie tegenover parlementsleden, rechters en aanklagers. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Greco, het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa.

België boekt maar weinig vooruitgang in de preventie tegen corruptie tegenover parlementsleden, rechters en aanklagers. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Greco, het anticorruptieorgaan van de Raad van Europa. Van de negentien aanbevelingen die de Greco formuleerde, zette ons land er vorig jaar slechts twee om.

Van de acht aanbevelingen om corruptie ten aanzien van parlementsleden te voorkomen, werd er geen enkele volledig omgezet, vijf zijn deels in werking en drie helemaal niet. Eén van de zeven aanbevelingen om corruptie bij rechters te voorkomen werd helemaal omgezet, twee deels en vier niet. Inzake de corruptie bij aanklagers werd een van de vier omgezet, twee ten dele en een geheel niet.

Het is niet voor het eerst dat een publicatie van het orgaan ons land met de vinger wijst. België staat daarin overigens ook niet alleen. Van alle aanbevelingen tegen corruptie bij de drie betrokken categorieën werd slechts 34 procent helemaal uitgevoerd. Vooral de aanbevelingen rond de parlementsleden doen het allesbehalve goed. Eind vorig jaar vielen zestien van de 49 lidstaten, waaronder België, onder een niet-nalevingsprocedure. De Greco, die dit jaar 20 kaarsjes uitblaast, maakt zich dan ook zorgen over de trage vooruitgang in de uitvoering van de aanbevelingen.

'Over het algemeen hebben ons lidstaten stappen vooruit gezet rond maatregelen om corruptie te voorkomen en bestrijden, maar er is nog veel meer nodig', aldus secretaris-generaal Thorbjorn Jagland van de Raad van Europa.

De Greco waarschuwt ook dat de publieke inschatting van lage niveaus van corruptie in bepaalde landen ertoe kan leiden tot de nood aan maatregelen tegen corruptie kan worden onderschat. 'Geen enkel land is immuun voor corruptie', legt Greco-voorzitter Marin Mrcela uit. 'Elk land moet concrete maatregelen nemen om corruptie te voorkomen en te counteren. Op perceptie voortgaan en het belang van preventie geringschatten, zet de deur open voor gedrag dat heel snel kan uitmonden in corruptie'.