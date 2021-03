De vaccinatiecampagne in België gaat door zoals gepland, dus mét het AstraZeneca-vaccin. Dat heeft vaccinoloog Pierre Van Damme maandagavond aan VRT NWS gezegd en werd later ook bevestigd door federaal minister van Gezondheid Frank Vandenbroucke.

'Het zou gezien de huidige cijfers onverantwoord zijn om onze vaccinatiecampagne te pauzeren', zegt Van Damme. Volgens de vaccinoloog, die ook deel uitmaakt van de taskforce vaccinatie in ons land, wegen de voordelen op tegen de theoretische nadelen.

Het vaccin van AstraZeneca is een vaccin 'dat de mensen goed beschermt tegen covid-19', zegt minister Vandenbroucke. 'De volgende dagen worden duizenden mensen gevaccineerd en die mensen zijn erg kwetsbaar. Maar ook de veiligheid van het vaccin is erg belangrijk en daarom willen we zeker weten waarom andere landen pauzeren', aldus de minister.

'Onverantwoord'

België wacht dus ook op meer duidelijkheid van het EMA. 'We hopen tegen donderdag meer duidelijkheid te hebben en we zullen volgen wat het EMA zegt. Maar nu stoppen met vaccineren zou onverantwoord zijn', aldus Vandenbroucke. Ook de Hoge Gezondheidsraad adviseert om de vaccinatiecampagne met AstraZeneca voort te zetten.

'Het is goed dat we verder gaan met de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin en dat er tegelijk verder onderzoek gevoerd wordt naar de gevallen van trombose,' antwoordde viroloog Steven Van Gucht maandagavond in Terzake op de vraag waarom België de vaccinatie met AstraZeneca niet opschort, zoals alle buurlanden. Hij waarschuwde dat 'telkens op de pauzeknop drukken' leidt tot meer besmettingen.

Imagoschade

Van Gucht had begrip voor de talrijke EU-landen die tijdelijk geen AstraZeneca-vaccins meer toedienen, maar hij vond dat men 'heel zorgvuldig moet overwegen om zo'n drastische beslissing te nemen'.

De hele zaak zorgt volgens Steven Van Gucht voor imagoschade voor de vaccinatie en voor het AstraZeneca-vaccin in het bijzonder. 'De twijfelaars zullen nog meer twijfelen. Dit creëert onrust', zegt de viroloog.

'Wij rekenen op de uitrol van de vaccinatie om het virus onder controle te krijgen en verdere versoepelingen door te voeren', aldus Van Gucht, die beaamde dat de cijfers niet zo goed zijn. 'Er liggen meer dan 500 patiënten op intensieve zorgen, de druk van de ziekenhuizen neemt toe. Ook AstraZeneca beschermt met meer dan 90 procent tegen ziekenhuisopname', besloot hij.

Tal van Europese landen hebben de vaccinatie met het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut tijdelijk stopgezet in afwachting van een nieuw advies van het Europees geneesmiddelenbureau. Onder meer Duitsland en Frankrijk schortten de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin op nadat er gevallen opdoken van mensen die bloedklonters kregen nadat ze werden ingeënt met een spuitje van AstraZeneca. (Belga)

