In de schoot van de NAVO maakt België opnieuw een slechte beurt. Dat blijkt uit nieuwe cijfers die de Verdragsorganisatie vandaag publiceerde.

Op de NAVO-top in Wales in 2014 beloofden de lidstaten van de Verdragsorganisatie om hun defensie-uitgaven tegen 2024 op te trekken richting 2% van het bbp. De zogenaamde tweeprocentnorm wordt sindsdien - al dan niet terecht - als een fetisj in het oog gehouden. Vandaag publiceerde de NAVO nieuwe cijfers over de prestaties van de individuele landen en de voltallige organisatie.

Voor België oogt het plaatje niet erg rooskleurig. In 2014 spendeerde ons land 0,98 procent van het bbp aan defensie. Verwacht wordt dat het percentage dit jaar daalt tot op 0,93 procent. In absolute aantallen is het bedrag de afgelopen zes jaar wel gestegen van 4,383 miljard naar 4,494 miljard euro. Het verschil tussen de procentuele daling en de stijging van het bedrag valt onder meer te verklaren door het feit dat de Belgische economie de afgelopen jaren is gegroeid.

Sophie Wilmès mag tijdens haar debuut een strenge blik van Amerikaans president Donald Trump verwachten.

In de planning van dit jaar werd voorzien dat België 0,95% van het bbp zou uitgeven. Maar omdat de regering in lopende zaken verkeert, is het voorlopig onduidelijk of sommige contracten tijdig goedgekeurd geraken. Bovendien is het nog koffiedik kijken hoe de Belgische economie dit jaar exact heeft gepresteerd. Mogelijk valt het percentage dit jaar zelfs terug tot 0,92%. 'We kunnen maar beter hopen dat onze economie nog wat krimpt zodat het percentage hoger uitvalt', klinkt het wel eens ironisch in defensiekringen.

In totaal zijn er vijf landen waarvan het bbp-aandeel aan defensie-uitgaven tussen 2014 en 2019 is gedaald. Naast België gaat het om Albanië, Kroatië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Die laatste twee voldoen echter al jaren aan de tweeprocentnorm en hadden in 2014 nog een veel groter troepenaantal in Irak. Bovendien spenderen Albanië en Kroatië procentueel gezien een stuk meer dan België.

Naar aanloop van de NAVO-top, die op drie en vier december in Londen plaatsvindt, maakt ons land geen al te goede beurt. Sophie Wilmès, die als kersvers premier haar debuut maakt op het hoogste internationale toneel, mag een strenge blik van Amerikaans president Donald Trump verwachten.