De zussen Kim en Hanne Mestdagh, een gesel aan de driepuntslijn, blikken vooruit naar het EK van de Belgian Cats. 'We blijven doorgaan, ook als het tegenzit.'

Emma Meesseman en Ann Wauters zijn namen die elke Belgische sportfan ondertussen kent, maar daarmee is het verhaal van de Belgian Cats allerminst verteld. Het zo succesvolle nationale vrouwenteam steunt ook op Julie Allemand, een spelverdeelster die ballen aantrekt als een magneet. Er is de koele Antonia Delaere, altijd goed op cruciale momenten. Vergeet Julie Vanloo niet: één brok enthousiasme, onstuitbaar dribbelend naar de ring. Kyara Linskens brengt lengte en kracht, Marjorie Carpréaux is 25 centimeter kleiner maar met haar geniale ingevingen net zo nuttig. De optelsom van al dat talent won brons op het Europees kampioenschap 2017, werd in 2018 vierde op het WK en gaat als topfavoriet naar het EK 2019, dat deze week start in Servië en Letland

...