Driekwart van de Belgen voelt zich (bijna) altijd veilig in zijn buurt. Slechts vijf procent zegt zich vaak of altijd onveilig te voelen. Dat blijkt uit de nieuwste Veiligheidsmonitor van de federale politie.

De veiligheidsmonitor is een grootschalige ondervraging van 168.206 Belgen, die vorig jaar voor het eerst in tien jaar nog eens werd uitgevoerd. Uit de vergelijking met voorgaande peilingen blijkt dat het veiligheidsgevoel is gestegen.

