Steeds meer mensen storten spontaan een klimaatbijdrage als ze een vliegreis boeken, bericht De Zondag. Bij de website Greentripper zijn dat er in de eerste drie maanden van 2019 evenveel als in heel 2018.

Bij Greentripper kan iedereen een financiële bijdrage leveren om de CO2-uitstoot van een vliegreis te compenseren. Greentripper berekent die uitstoot op basis van de wetenschappelijk onderbouwde Carbone Bilan-methode. Om een ticket heen en terug naar Barcelona te compenseren, is bijvoorbeeld 12,1 euro nodig. De gestorte milieubijdrages gaan naar een CO2-reductieproject in een ontwikkelingsland.

'In het eerste kwartaal van 2019 zijn bijna 1200 boekingen gedaan, dat zijn er evenveel als in heel 2018. Mooi, maar we zijn er helaas nog lang niet', zegt Antoine Geerinckx, oprichter van CO2Logic, het Brusselse bedrijf achter Greentripper. Als je weet dat Brussels Airport jaarlijks 24,8 miljoen reizigers ontvangt, zijn dat kleine getallen. 'Maar er is duidelijk een bewustwording bij de reizigers', zegt Geerinckx. 'Je mag niet vergeten dat klimaat voor velen een nieuw thema is. We hopen over enkele jaren een tiende van de Belgische reizigers te bereiken. Daarnaast willen we Belgische luchtvaartmaatschappijen overtuigen om met ons samen te werken.'