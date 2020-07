Politoloog Dave Sinardet over de ommezwaai van CDH-voorzitter Maxime Prévot.

De federale politieke impasse biedt de Franstalige christendemocraten de kans om opnieuw een rol van betekenis te spelen. Of het nu een zogenaamde Arizonacoalitie (SP.A, N-VA, CD&V, CDH, MR en Open VLD) wordt of een klassieke driepartijenregering, in beide scenario's zijn de zetels van het kleine CDH meer dan welkom om over een meerderheid in de Kamer te beschikken of die te benaderen. Na de zoveelste slechte verkiezingsuitslag vorig jaar koos het CDH resoluut op alle beleidsniveaus voor de oppositie. Tot verbazing en frustratie van de PS en Ecolo, die op Waals niveau klaarstonden om een Olijfboomcoalitie op de been te brengen. 'Paul Magnette baalde als een stekker dat hij de MR erbij moest halen', zegt Nicolas De Decker, politiek journalist bij ons zusterblad Le Vif. Maar CDH-voorzitter Maxime Prévot liet zich niet vermurwen. Waarom is Prévot dan nu opeens wel bereid om federaal mee te onderhandelen? De dramatische opiniepeiling deze lente, waarin het CDH in Brussel met de kiesdrempel flirt, en het bijbehorende gemor in de eigen gelederen hebben zeker meegespeeld. Het vooruitzicht van nieuwe federale verkiezingen is voor het CDH op dit moment pure horror. Bovendien is de eind vorig jaar gestarte vernieuwingsoperatie van de partij vanwege de coronacrisis stilgevallen. En dan is er nog de coronacrisis zelf, die ingrijpende beleidskeuzes noodzakelijk maakt. Het vooruitzicht daarop te kunnen wegen, doet bij het CDH de beleidshonger toenemen. 'Als je dan met amper vijf zetels toch noodzakelijk blijkt om een regering te vormen,' zegt politoloog Dave Sinardet, 'kun je hopen het onderste uit de kan te halen.' In de nota die de CDH-top bezorgde aan de federale onderhandelaars Joachim Coens (CD&V), Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR), toont de partij zich in elk geval geen gewillige bruid. Op het CDH-verlanglijstje staan onder meer: een jaarlijkse groei van 3 procent in de uitgaven van de gezondheidszorg, hogere minimumpensioenen, massale investeringen in het spoor en 500 miljoen extra per jaar voor Justitie. Niet echt een programma waar rechtse partijen in Vlaanderen pap van lusten. Maar de slaagkansen van die Arizonacoalitie worden ook door de voortrekkers ervan niet hoog ingeschat. En de voorkeur van het CDH gaat sowieso naar de zogenaamde tripartite, het federale coalitievoorstel van de SP.A en de PS. Op die manier zou de partij van Prévot de PS ook niet op stang jagen, in de hoop, althans dat wil de geruchtenmolen, om bij federale regeringsdeelname eventueel ook in de Waalse regering in te kunnen breken, ten koste van de rivaal op centrumrechts, de MR.