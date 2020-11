'Mensen omwille van hun leeftijd of handicap uitsluiten van een ziekenhuisopname, kan niet.' Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement gezegd. Die afspraak is volgens hem ook nog eens vastgelegd in een gesprek met vertegenwoordigers van de Belgische geriaters en gerontologen.

Een richtlijn van de Belgische vereniging van geriaters en geronto­logen wekte tijdens de eerste coronagolf in maart de indruk dat bewoners van woonzorgcentra die aan covid-19 leden niet naar het ziekenhuis mochten. Die richtlijn veroorzaakte toen veel verwarring en controverse. Volgens Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open VLD) duikt de 'schrik en ongerustheid' opnieuw op, zeker bij rusthuisbewoners.

Minister Beke heeft in oktober een gesprek gehad met de vereniging van geriaters en gerontologen. 'Net om de situatie en communicatie van in maart te vermijden, is afgesproken dat elke patiënt de juiste medische zorg op de juiste plaats moet krijgen', aldus Beke. Als een arts beslist dat iemand in het ziekenhuis moet opgenomen worden, dan moet dat kunnen. 'Het kan niet dat er groepen worden uitgesloten, niet op leeftijd en niet omwille van een handicap'.

Dat is ook de boodschap die Beke aan de Vlaamse taskforce covid-19 en aan de betrokken diensten meegeeft: 'Personen met een handicap en ouderen mogen in geen geval als minder prioritair dan andere burgers worden beschouwd voor opname in een ziekenhuis'. Die boodschap moet ook helpen om de betrokken groepen zelf gerust te stellen.

Parlementsleden Saeys en Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), die de vraag stelden, reageren tevreden op het antwoord en de boodschap van Beke. 'Ik ben tevreden dat de minister de garantie op ziekenhuisopnames voor ouderen en personen met een beperking in de verf heeft gezet', aldus Saeys. 'Iedereen heeft recht op zorg in een hospitaal. Discrimineren op basis van leeftijd of handicap kan niet. Het is belangrijk dat die boodschap ook duidelijk gecommuniceerd wordt om de angst bij de mensen weg te nemen.'

