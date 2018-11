Beke gaat door met Vanackere: 'CD&V heeft van niemand lessen te ontvangen'

De regering heeft eerder deze week Steven Vanackere voorgedragen als nieuwe directeur bij de Nationale Bank. De voormalige CD&V-minister vervangt zijn partijgenote Marcia De Wachter, waardoor het directiecomité geen enkele vrouw meer zou tellen.

Open Vld-vicepremier Alexander De Croo, oppositiepartij Groen, CD&V-vrouwenbeweging Vrouw & Maatschappij en huidig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) steken hun ongenoegen niet onder stoelen of banken. Critici verwijzen ook naar een recent wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Griet Smaers om genderquota in te voeren bij een aantal overheidsinstellingen, waaronder de Nationale Bank.

Maar CD&V-voorzitter Wouter Beke houdt voet bij stuk. 'Mooi dat het wetsvoorstel van Griet Smaers voor toekomst zo veel steun krijgt. En over een lagere vergoeding willen we ook praten', zegt hij op twitter. 'In de tussentijd heeft CD&V van niemand lessen te ontvangen, de cijfers spreken voor zich.' Beke wijst erop dat de CD&V-fractie in het Vlaams en federaal parlement in verhouding meer vrouwen telt dan die van Open Vld en N-VA, en dat de christendemocraten ook meer vrouwelijke regeringsleden in de rangen hebben. "Het resultaat van de juiste vrouw of man op de juiste plaats", besluit Beke.

De regentenraad van de Nationale Bank heeft de voordracht van Vanackere eerder deze week al goedgekeurd, maar de regering moet dat nog officieel bekrachtigen. Tegen 1 januari moet er in elk geval een vervanging voor De Wachter zijn, want dan gaat ook gouverneur Jan Smets met pensioen. Het directiecomité slankt dan af van zeven naar zes leden.