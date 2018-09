Begrotingstekort van 8,2 miljard in 2019? 'We leven simpelweg boven onze stand'

De kans is reëel dat het begrotingstekort in 2019 jaar vijf miljard hoger zal uitvallen dan door de regering Michel wordt verwacht. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Planbureau. De wetstraat mikte op een begrotingstekort van 0,7%, maar dat zal naar alle waarschijnlijkheid oplopen tot 1,8% van het bruto binnenlands product. Het betekent gat van maar liefst 8,2 miljard in 2019. Knack vroeg aan Michel Maus, professor fiscaal recht aan de Vrije Universiteit Brussel, waar het schoentje wringt. 'Ik ben niet alleen ontgoocheld, ik maak me vooral zorgen over de toekomst', zegt Maus.

...