Als de coronacijfers aan dit tempo blijven dalen, is het mogelijk dat we begin december minder dan 1.000 besmettingen per dag hebben. Dat zei viroloog Steven Van Gucht vrijdag op de persconferentie van gezondheidsinstituut Sciensano en het Nationaal Crisiscentrum.

Het aantal geregistreerde nieuwe besmettingen blijft dalen. Dagelijks kwamen er in de week van 3 tot en met 9 november gemiddeld 6.877 gevallen bij. Dat is bijna een halvering (-48 procent) ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. We bekleden intussen plaats 6 op Europese ranglijst wat betreft het aantal besmettingen.

'Als deze trend aanhoudt, kunnen we verwachten dat we begin december rond 1.000 besmettingen per dag uitkomen', klinkt het bij Steven Van Gucht. 'De daling blijft zich voortzetten in alle leeftijdsgroepen en in alle provincies.'

In de zeven dagen vanaf 6 tot en met 12 november waren er dagelijks gemiddeld 497 ziekenhuisopnames. Ook dat zijn er een kwart minder dan in de voorgaande week.

Lees ook: Doorbraak coronavaccin: zoektocht naar databank botst op communautair kluwen

Het aantal geregistreerde nieuwe besmettingen blijft dalen. Dagelijks kwamen er in de week van 3 tot en met 9 november gemiddeld 6.877 gevallen bij. Dat is bijna een halvering (-48 procent) ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. We bekleden intussen plaats 6 op Europese ranglijst wat betreft het aantal besmettingen. 'Als deze trend aanhoudt, kunnen we verwachten dat we begin december rond 1.000 besmettingen per dag uitkomen', klinkt het bij Steven Van Gucht. 'De daling blijft zich voortzetten in alle leeftijdsgroepen en in alle provincies.' In de zeven dagen vanaf 6 tot en met 12 november waren er dagelijks gemiddeld 497 ziekenhuisopnames. Ook dat zijn er een kwart minder dan in de voorgaande week.