Voor Béatrice Delvaux, hoofdcommentator bij Le Soir, mist de campagne ook in Franstalig België peper en zout. 'Niemand wil bruggen opblazen.'

'Je hebt in Franstalig België niet echt de indruk dat er een politieke campagne loopt', zegt Béatrice Delvaux, die als commentator van de kwaliteitskrant Le Soir de vinger aan de pols houdt aan beide kanten van de taalgrens. 'De MR heeft enkele weken geleden eens een negatieve video gemaakt over Ecolo, maar over het algemeen zijn de partijen zeer terughoudend en vallen ze elkaar nauwelijks aan. Het enige interessante debat tot nu toe was dat tussen de partijvoorzitters Jean-Marc Nollet (Ecolo) en Bart De Wever (N-VA). Daar gingen twee persoonlijkheden echt in debat.'

