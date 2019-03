BBL lanceert voorstellen voor beter milieu en veilig klimaat

'Als de overheden die bijna 5 miljard inzetten voor emissievrije voertuigen, energiezuinige woningen, schone industrie en duurzame landbouw, zal de vergroening vleugels krijgen', stelt Bienstman. BBL formuleert concrete beleidsvoorstellen, die de netwerkorganisatie opsplitst in betaalbare, haalbare en aantrekkelijke voorstellen.

In de categorie betaalbaar stelt BBL voor om de woonbonus om te vormen tot een klimaatbonus voor energiezuinige woningen. Wie voor zonne-energie kiest, moet een goed rendement krijgen. Het aantal salariswagens moet worden afgebouwd en alle bedrijfswagens moeten emissievrij zijn voor 2025. Koop schoon Europees staal en cement en bescherm tegen oneerlijke concurrentie. Hervorm landbouwsubsidies en stimuleer plantaardige voeding. BBL stelt een groene taxshift voor: fossiel wordt duurder, elektriciteit en circulaire diensten worden goedkoper.

Groene verwarming betaalbaar maken door slim te bouwen, is volgens BBL een haalbare prioriteit. Net als meer investeren in fiets, openbaar vervoer en binnenvaart. De betonstop moet worden gerealiseerd en er moet meer ruimte voor bos en natuur komen.

Tot slot formuleert BBL nog twee 'aantrekkelijke' voorstellen: voer statiegeld in en zet in op hoogwaardige recyclage en hergebruik van verpakkingen en realiseer emissievrije steden tegen 2030. De beleidsmedewerkers zullen hun elf prioriteiten verspreiden op sociale media, waar ze ook een oproep lanceren aan iedereen, van experts over ondernemers tot bezorgde burgers, om 'minister voor de Toekomst' te worden en je voorstellen te delen.