In een open brief aan Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) betreuren de schooldirecteurs van het basisonderwijs dat ze vanaf volgend schooljaar niet kunnen rekenen op de beloofde beleidsondersteuning en hekelen ze wat ze de 'regeldrift' en 'planlast' van minister Weyts noemen.

De open brief is afkomstig van de directiecommissie basisonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Daarin zetelen verkozen vertegenwoordigers van de directeurs van katholieke basisscholen. 'U begrijpt hopelijk dat we ons serieus bekocht voelen', klinkt het in de open brief. Daarin klagen ze aan dat ze volgend jaar - in tegenstelling met wat volgens hen is beloofd - niet zullen kunnen rekenen op beleidsondersteuning op school. Zo'n beleidsondersteuner neemt enkele taken van de directeur over, zoals preventie op school of het financieel beleid.

Alleen met de hulp van een beleidsondersteuner, blijft de job van schooldirecteur haalbaar en wordt het mogelijk om kandidaat-directeurs aan te trekken, klinkt het bij de koepel. De directeurs zijn dan ook ontgoocheld dat ze, vlak voor het nieuwe schooljaar, te horen krijgen 'dat die belofte niet wordt nagekomen'. De directeurs klagen daarnaast ook het wantrouwen van de overheid aan, met een steeds groter wordende regeldrift tot gevolg.

