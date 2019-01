Bart Tommelein en Jean-Marie Dedecker: 'Wij kunnen door één deur. Als het maar een brede is'

Ooit waren ze twee hanen op een Oostendse mesthoop. Na 'een liquidatie' werden ze zelfs gezworen vijanden. Vandaag zijn Bart Tommelein en Jean-Marie Dedecker als burgemeester van Oostende en Middelkerke buren. Zal dat vonken geven, daar aan de kust? En zouden we 'het schootzeehondje' en 'de brulboei' samen rond de tafel krijgen? Het antwoord op die laatste vraag is alvast ja. Meteen goed voor een primeur, want het is voor het eerst dat Tommelein en Dedecker een dubbelinterview geven. 'We kunnen nog door één deur, maar het moet een redelijk brede deur zijn.'