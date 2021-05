Vlaams minister van Samenleven Bart Somers reageert op de getuigenis van Pedro Ponce in Knack. De Peruaanse arts is vandaag noodgedwongen aan de slag als poetshulp omdat zijn diploma in ons land niet werd erkend. 'Talent weggooien is het domste wat we als samenleving kunnen doen.'

Somers zegt woensdagavond in een persbericht dat 'we er te gemakkelijk vanuit gaan dat nieuwkomers laagopgeleid zijn. Maar liefst 39 procent van de inburgeraars is hooggeschoold en behaalde in zijn thuisland een bachelor- of masterdiploma. Er zijn te veel verhalen zoals dat van Pedro en met de hervorming van het inburgeringsbeleid willen we dat aanpakken. Talent weggooien is het domste wat we als samenleving kunnen doen.'

Somers belooft voorts dat elke nieuwkomer in België van 2022 een 'inburgeringstraject op maat' krijgt en dat mensen via organisaties als MaxiPack beter begeleid [zullen] worden om hun diploma's en elders verworven competenties sneller te erkennen. 'Dat niet elk diploma zomaar erkend kan worden is logisch. Zelfs een diploma rechten uit Nederland wordt hier niet erkend omdat ons land nu eenmaal een andere wetgeving kent. Maar diploma's kunnen vaak wel erkend worden na het volgen van een aantal extra vakken of cursussen. Momenteel wordt een nieuwkomer daar onvoldoende in begeleid', aldus Somers.

Bovendien zal er in de toekomst niet enkel worden ingezet op het sneller erkennen van diploma's, maar ook op het erkennen van elders verworven competenties (EVC's). Voor bepaalde jobs moet je niet langer een onderwijsdiploma kunnen voorleggen, maar volstaat het om jezelf te bewijzen aan de hand van niveautests. 'Ook hier gaan we nieuwkomers beter in begeleiden, want vaak moet je een traject doorlopen bij een erkende instelling om zo'n beroepskwalificatie te verkrijgen. Ervaring en competenties zijn minstens even belangrijk als een diploma', klinkt het bij de minister.

