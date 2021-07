In gesprek met De Zondagspreekt Vlaams minister voor Samenleven en Binnenlands bestuur Bart Somers (Open VLD) zich uit over diversiteit in de samenleving en de mogelijke afschaffing van de opkomstplicht bij de lokale verkiezingen. 'Ik pas voor een maatschappij waarin we naast elkaar leven.'

Het Vlaamse parlement keurde afgelopen week een nieuw inburgeringsdecreet goed, dat immigranten onder andere 40 uur lang koppelt aan een Vlaamse buddy. Bart Somers (Open VLD) is er trots op. 'Iemand die vandaag ons land binnenkomt, zit een jaar in een asielcentrum en volgt vervolgens een inburgeringstraject dat 17 maanden duurt. Zo plaats je mensen twee en een half jaar in wachtmodus. Dat kan niet meer', zegt hij. 'Ik pas voor een gesegregeerde maatschappij waarin we niet mét, maar naast elkaar leven. Een maatschappij met getto's is niet wenselijk en heeft tot gevolg dat ook autochtone mensen zich niet meer thuis voelen en wie opgroeit in zo'n getto beknot is in zijn vrijheid. Ik wil die segregatie doorbreken en zo'n buddywerking draagt daartoe bij. Het enthousiasme voor het buddysysteem is groot. Ik ben ervan overtuigd dat we voldoende vrijwilligers gaan vinden.'

Gevraagd naar de aanstaande stemming over de afschaffing van de opkomstplicht voor lokale verkiezingen zegt Somers: 'het is een onverdedigbaar idee dat we mensen verplichten om naar het stemhokje te gaan. Naast Griekenland en Noord-Korea zijn we quasi het enige land dat dit nog doet. De opkomstplicht maakt politieke partijen erg gemakzuchtig, want ze moeten u niet overtuigen dat stemmen een meerwaarde heeft. Ik vind stemmen een burgerplicht, maar vind het gek om te dreigen met boetes en mensen tegen hun zin in te verplichten.'

