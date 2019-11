Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open Vld) sluit zich aan bij zijn federale collega Maggie De Block in de strijd tegen fake news over asielcentra. Transparant communiceren en foute informatie bestrijden zijn daarbij erg belangrijk, zo zei hij zaterdag in de marge van een bezoek aan een stadsvernieuwingsproject in Kortrijk.

De krant Het Nieuwsblad schreef zaterdag dat federaal minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open Vld) de strijd wil aangaan met desinformatie over asielcentra en daarom het communicatieplan aanpast. Er komt ook een werkgroep die zal bekijken hoe er ingegrepen kan worden op sociale media. De actie komt er naar aanleiding van de brand in een toekomstig asielcentrum in Bilzen. Vlaams minister Somers sluit zich bij zijn partijgenote aan.

'Ik heb veel begrip voor de angst en bezorgdheden van mensen. Daar moeten we ook naar luisteren', zo zei Somers. 'Ik heb zelf beslist om een verbindingsofficier te installeren in Bilzen. Dat doen we ook in Beveren en Zoutleeuw, omdat ook daar nieuwe asielcentra zijn.'

Er zal vooral worden ingezet op het bestrijden van foute informatie. 'Het is wel belangrijk dat je foutieve informatie die men gebruikt om mensen angstig te maken, formeel tegenspreekt. Wij willen zelf juiste informatie geven en helder communiceren en daar gaan we ook op inzetten. We zullen transparant praten over wat de consequenties zijn van een asielcentrum, en wat de mogelijkheden zijn.'