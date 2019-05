'Theo Francken is een van de weinige N-VA-kopstukken die de opgang van Vlaams Belang hebben kunnen tegenhouden', concludeert de Leuvense politoloog Bart Maddens.

Het gaat niet goed met de Franstalige stem in Vlaams-Brabant. Dat is voor Bart Maddens, die als professor politieke wetenschappen aan de KU Leuven de vinger aan de pols houdt in de provincie, een van de belangrijkste conclusies na afgelopen zondag. 'Het aantal Franstalige stemmen is spectaculair teruggevallen', aldus Maddens. 'De Union des Francophones (UF) haalt voor het eerst geen zetel meer. Ook Défi, het voormalige FDF, haalt nog amper 2 procent.'

...