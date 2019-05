In een gesprek met De Zondag zet N-VA-voorzitter Bart De Wever in aanloop naar de verkiezingen de ideologische krijtlijnen van zijn partij uit. 'Wie geld verdient, moet herverdelen.'

Bart De Wever (48), is inmiddels al vijftien jaar voorzitter van de Nieuw-Vlaamse Alliantie. In een interview met De Zondag, in de aanloop naar de Europese, federale en regionale verkiezingen van volgende week, zet De Wever in op de Vlaamse identiteit als verkiezingsthema.

Het conservatisme, is dat de ideologie van uw partij?

BART DE WEVER: Dat is zeker zo, of toch in filosofische zin. Al zullen sommige partijleden dat niet graag horen. Het woord is helaas vervuild geraakt. Veel mensen denken dat een conservatief tegen verandering is. Dat is niet waar. Ons maatschappijbeeld vertrekt vanuit de gemeenschap. Die bestaat uit vele kringen: het gezin, de wijk, de jeugdbeweging, de stad en op het hogere niveau Vlaanderen. Die gemeenschap moet de samenleving ordenen. Dat is het fundamentele verschil met andere ideologieën.

Het liberalisme vertrekt vanuit het individu, het socialisme vanuit de staat. Liberalisme mondt trouwens uit in socialisme. Vrije individuen gaan onvermijdelijk botsen. Een overheid is dus nodig om dat te reguleren. Dat terzijde. Wij kijken naar de gemeenschap. Die moet sterk en gezond zijn, want alleen dan kan een samenleving overleven. De overheid moet daar mee voor zorgen.

U doet denken aan CD&V.

DE WEVER: Wij zijn ideologisch verwant, ja. Wat is het verschil? Een gemeenschap heeft lijm nodig. CD&V kijkt daarvoor naar de katholieke zuil. Wij kijken naar de gedeelde identiteit. Identiteit kan de gemeenschap van zeven miljoen Vlamingen binden.

In het verleden leidde een identiteitsdiscours vaak tot gruwel. Waarom zou dat met u anders zijn?

DE WEVER: (droog) Ah, de dark side. Daar is ze. Een identiteitsdiscours wordt gevaarlijk als die identiteit gezien wordt als een absolute waarde. Dat was zo in het oude Griekenland: je was ofwel Griek ofwel barbaar. Wij geloven echter dat een gemeenschap dynamisch is én nieuwe groepen kan opnemen. Dat betekent ook dat identiteit evolueert.

Kan een hoofddoek ooit deel uitmaken van onze identiteit?

DE WEVER: Dat kan. Ik durf dat niet uit te sluiten. Een identiteit is namelijk het gevolg van een dialoog tussen veel mensen. Ik heb maar één stem. Ik hoop van niet, want ik geloof in een seculiere samenleving.

Waarom pleit u nooit meer voor artikel één van uw statuten, de onafhankelijke Vlaamse republiek?

DE WEVER: Omdat wij realisten zijn. De objectieve werkelijkheid is dan wel Vlaams, de subjectieve werkelijkheid is dat niet. Of toch niet voor het grootste deel van de bevolking. Veel mensen zijn gehecht aan het Belgische huis, ook al leven ze in een Vlaamse werkelijkheid. We willen geen radicale splitsing. Ook dat is conservatisme. Wij pleiten voor evolutie. De logische volgende etappe is het confederalisme.

Bent u een neoliberale partij op sociaaleconomisch vlak?

DE WEVER: (feller) Helemáál niet. Wie dat zegt, kent mijn partij niet of wil haar in een slecht daglicht stellen. Wij geloven dat het liberale kapitalisme het beste economische systeem is. Dat heeft de geschiedenis bewezen. Geen énkel ander systeem heeft voor zoveel welvaart gezorgd. Maar we koppelen die vrijheid aan verantwoordelijkheid. Wie geld verdient, moet herverdelen. Wij vinden solidariteit heel belangrijk. De kracht van identiteit is trouwens dat ze zorgt voor solidariteit. Als ik mij verbonden voel met mijn gemeenschap, dan zal ik graag mensen helpen in die gemeenschap.