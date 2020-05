Nu ons land afstevent op wat misschien de grootste economische crisis in honderd jaar kan worden, is het volgens N-VA-voorzitter Bart De Wever 'volstrekt ondenkbaar geworden' dat er een zogenaamde Vivaldi-coalitie (paarsgroen + CD&V, red.) gevormd wordt.

'Als men nu een regering maakt die geen meerderheid heeft in Vlaanderen, wat denkt u dat er dan met het cynisme gaat gebeuren? Waar stevenen we dan op af in 2024?', zei Bart De Wever in De Ochtend op Radio 1.

Doordat de regering-Wilmès het vertrouwen van het parlement heeft gekregen, kan de koning niemand het veld insturen om de regeringsvorming in goede banen te leiden. In die context is discretie meer dan ooit geboden, zei De Wever. Hij betreurt dat verschillende partijen verklaringen blijven afleggen, maar argumenteerde tegelijk dat hij ten opzichte van zijn eigen achterban niet kan blijven zwijgen.

De Wever waarschuwt dat een regering zonder N-VA en dus zonder Vlaamse meerderheid 'totaal ondenkbaar' geworden is. Dat doet hij nadat CD&V-voorzitter Joachim Coens niet langer met zoveel woorden wilde zeggen dat N-VA deel moet uitmaken van de volgende federale regering. Kersvers voorzitter van Open Vld Egbert Lachaert zei dan weer dat 'de etiketjes' moeten worden losgelaten.

Als er effectief een regering zonder Vlaamse meerderheid komt, dreigt volgens De Wever het vertrouwen in de politiek helemaal te verdwijnen. 'De keuzes die nu moeten worden gemaakt, zijn zeer zwaarwichtige keuzes die gaan bepalen hoe het het komende decennium met onze welvaart gesteld zal zijn.' En zulke keuzes kunnen alleen gemaakt worden binnen het kader van een regering die een meerderheid heeft in Vlaanderen, zei de N-VA-voorzitter.

De coronacrisis heeft op sociaaleconomisch vlak het bord afgeveegd, aldus De Wever, en heeft het belang van ideologische keuzes net verzwaard. 'De spanning tussen noord en zuid in de eurozone gaat extreem worden. De vraag is aan welke kant van de grens je thuishoort. Vlaanderen hoort thuis bij Nederland, Denemarken en Duitsland, en daar moeten we blijven. De keuzes die we nu gaan maken, gaan bepalen of we dat kunnen.' 'Kun je een compromis maken tussen wat (PS-voorzitter Paul) Magnette allemaal zegt en wat wij daarover zeggen? Dat zou kunnen, als je de komende tijd gebruikt om de problemen door te spreken, maar dan moet je ook voor de institutionele warboel en de democratische gespletenheid naar een schema van oplossing gaan.'

Dat bepaalde bevoegdheden (ten dele) weer naar het federale niveau zouden worden getrokken, begrijpt De Wever niet. 'Daarvoor is mijn verstand te klein.'

