Bart De Wever slaat mea culpa over campagne: 'We moeten toegeven dat er een fout is gemaakt'

Die 'zaaide verwarring op een moment dat we dat kunnen missen als kiespijn', zei hij dinsdagavond op Radio 1.

De N-VA kreeg de wind van voren nadat ze dinsdagmiddag vlak voor het topoverleg bij premier Charles Michel een campagne tegen het VN-migratiepact lanceerde op sociale media. Vooral de beelden van migranten die daarvoor gebruikt werden, stuitten oppositie maar ook politici van de meerderheid tegen de borst. De partij haalde de campagne na een paar uur offline.

'Wij voelen heel sterk de behoefte om over dat pact de confrontatie met de bevolking aan te gaan en de informatie over te brengen naar de bevolking', zei voorzitter Bart De Wever op Radio 1. 'Het socialemediateam heeft dat op een laagdrempelige manier willen doen, maar de beelden matchten niet goed met de inhoud, waardoor ze haar doel voorbij is geschoten', geeft hij toe. 'De beeldvorming is helemaal fout, dat zag ik zelf ook meteen toen de campagne online werd geplaatst. Dit zaait verwarring op een moment dat we dat kunnen missen als kiespijn.'

Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois kan zich trouwens niet in de toon van de campagne vinden. 'Het is duidelijk dat deze campagnebeelden niet in lijn zijn met het beleid waar de N-VA voor staat. Streng, maar humaan', zegt hij aan Belga. Tegelijkertijd benadrukte De Wever wel dat de beelden 'de realiteit' zijn. 'Dit is wat te zien is op straat, dat is het gevolg van de falende migratiepolitiek.'

Dat de campagne volgens sommigen - Vlaams Belanger Filip Dewinter incluis - deed denken aan een advertentie van het Vlaams Belang, wilde De Wever niet gezegd hebben. 'Het verschil is dat wij vinden dat het migratiebeleid in Europa faalt, maar dat we die wrok nooit zullen uitwerken op de mensen zelf. En dat is precies wat in deze campagne wel gebeurd is', zegt De Wever.

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken greep de gebeurtenissen van vandaag later op de dag aan om de campagne over te nemen. Hij gebruikte dezelfde afbeeldingen en slogans, maar veranderde het logo en het lettertype.

.@vlbelang lanceert nieuwe campagne tegen het Marrakesh immigratiepact 😇

Teken de petitie: https://t.co/uSRRztRAhL pic.twitter.com/jzEiJIQ8Zf — Tom Van Grieken (@tomvangrieken) December 4, 2018

Premier Michel stelde het kernkabinet van dinsdagmiddag uit. Hij zette zijn consultatieronde met de vicepremiers verder. Momenteel zit N-VA-vicepremier Jan Jambon bij de premier.

Volgens De Wever heeft zijn partij 'voorstellen om op de regeringstafel te leggen', al wil hij daar niet meer over kwijt. 'Als je zegt dat je naar oplossingen streeft en die op de radio kenbaar maakt, bestaan ze een seconde later niet meer.'