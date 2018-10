Bart De Wever over verkiezingen: 'Het is onze ambitie opnieuw vooruit te gaan'

Zestienhonderd kandidaten en militanten van N-VA woonden die bijeenkomst in de Koningin Elisabethzaal bij.

Zes jaar geleden brak N-VA in heel wat Vlaamse steden en gemeenten door. De Vlaams-nationalisten besturen nu mee in meer dan 120 gemeenten en leveren meer dan vijftig burgemeesters.

Op een slotmeeting in Antwerpen werden zowat 1.600 N-VA-kandidaten en militanten nog een laatste keer opgepept met filmpjes en toespraken van partijkopstukken. De ambitie is groot, de partij wil in de steden en gemeenten verder groeien en zich ook lokaal verankeren als dé volkspartij van Vlaanderen.

Bart De Wever, zelf burgemeester in Antwerpen, loofde in zijn slottoespraak de realisaties van tal van N-VA-burgemeesters en gaf steken naar burgemeesters van andere partijen. 'In Gent leven we nog in de republiek van de roodgroene kameraden: onbewoonbare krotten zijn er goed genoeg als sociale woningen terwijl betere panden bewoond worden door kameraden van het stadsbestuur', zei De Wever. 'In het wondermooie Brugge is niet alleen de tijd, maar helaas ook het beleid stil blijven staan.'

Ook Bart Somers, de Open VLD-burgemeester van Mechelen, waar N-VA mee in de coalitie zit, kreeg een sneer. 'Je kan een stad heel goed besturen, maar stiekem de bodem uit de stadskas slaan. "Après moi le déluge", het zou de verkiezingsslogan moeten zijn van de burgemeester van Mechelen.'

Het grootste applaus van de N-VA-zaal kreeg staatsecretaris Theo Francken, die voor het eerst ooit op een nationale meeting sprak. Hij bedankte voorzitter De Wever voor diens steun in de 'moeilijke momenten' die hij de voorbije jaren kende.