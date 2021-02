N-VA-voorzitter Bart De Wever blijft zich verzetten tegen de plannen van de regering om alle kerncentrales te sluiten, terwijl er nog geen zekerheid is over de haalbaarheid van gascentrales als alternatief. 'In plaats van op zeker te spelen en toekomstige winsten van Engie om te zetten in een nucleaire rente om onze begroting te spijzen, lijkt men te verkiezen om via subsidies tonnen extra CO2-uitstoot te financieren en de begrotingsput dieper te graven, zonder enige garanties', aldus De Wever.

Het regeerakkoord van de Vivaldi-regering bevestigt de kernuitstap in 2025. De ploeg-De Croo houdt echter nog een stok achter de deur. In november komt er een evaluatie over de haalbaarheid van de kernuitstap. Bij onverwachte problemen zal de regering maatregelen nemen om de energiebevoorrading te verzekeren, bijvoorbeeld door de kerncentrales toch nog beperkt in te schakelen.

"De regering beweert officieel nog geen beslissing te hebben genomen over het sluiten van de twee jongste kerncentrales", zegt de voorzitter van oppositiepartij N-VA. "Nu lezen we echter dat de regering binnenskamers reeds gretig de sluiting van àlle centrales opdringt, terwijl er nog geen duidelijkheid is over de haalbaarheid van extra gascentrales als alternatief, laat staan over de financieringsmethode", aldus De Wever, die opmerkt dat gascentrales een pak meer CO2 uitstoten dan kerncentrales.

"De regering lijkt zichzelf geen flexibiliteit meer te gunnen in dit dossier. Omwille van dogmatisch denken saboteert de regering zelfs haar eigen onderhandelingspositie, tegen de belangen van de burgers in", gaat De Wever voort. Hij wil weten of minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) hiervoor de zegen heeft van de voltallige regering. "Als dat laatste het geval is, wordt het tijd dat men ook publiek durft toe te geven dat de wil van de groenen wet is geworden."

N-VA is al langer voorstander van het langer openhouden van de twee jongste kerncentrales Doel 4 en Tihange 3. De partij bood vorig jaar zelfs tevergeefs een wisselmeerderheid aan om de kernuitstap terug te schroeven.

De regering wil de kernuitstap mogelijk maken met een capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM). Daarbij wordt steun gegeven aan investeringen die de bevoorradingszekerheid van ons land moeten verzekeren, met het oog op de kernuitstap in 2025. Daarbij wordt in de eerste plaats naar gascentrales gekeken.

Het wetsontwerp kreeg dinsdag in eerste lezing groen licht in de bevoegde Kamercommissie.

