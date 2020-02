'Als je België zo snel mogelijk wilt doen barsten, dan doe je zoals PS-voorzitter Magnette heeft gedaan'. Dat zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever in een interview met Het Laatste Nieuws.

Volgens Bart De Wever is niet hij maar PS-voorzitter Magnette verantwoordelijk voor de politieke impasse waarin België verzeild is geraakt. Magnette is 'de sloper van het land'. 'Hij gaat tekeer met de voorhamer. Dat is niet mijn stijl. N-VA houdt het ordentelijk', zegt de N-VA-voorzitter in zijn eerste lange interview sinds de verkiezingen van mei.

'Dit land is op. Totaal op. Paul Magnette weet dat ook, maar hij durft dat niet te vertellen aan zijn kiezers', zegt De Wever. 'Magnette is Vlaanderen nog liever kwijt dan wij de PS. Als je België zo snel mogelijk wilt doen barsten, dan doe je zoals Magnette nu heeft gedaan'. De Wever is ervan overtuigd dat het met Di Rupo anders was gelopen. 'Di Rupo kijkt anders naar België. Hij is er oprecht aan gehecht. Die bezorgdheid heb ik bij Magnette nooit bespeurd. België kan hem geen barst schelen', aldus De Wever.

Premier 'dik tegen mijn goesting'

Toch blijkt de N-VA-voorzitter nog bereid om het land te helpen renoveren, desnoods als premier. 'Als het nuttig kan zijn om dit land diepgaand te hervormen, dan ben ik ook vandaag nog bereid om zelf in de Wetstraat 16 te gaan zitten, maar dan wel dik tegen mijn goesting. De gedachte aan het premierschap leidt bij mij niet tot zinsverbijstering. Voor mij zou het premierschap een soort noodlot zijn. Maar ik zou het zeker ondergaan en aanvaarden', klinkt het.

De Wever sluit overigens niet uit dat er nog een regering mogelijk is met N-VA en PS, ondanks het recente 'njet' van Magnette. 'De PS is gepokt en gemazeld in het vormen van regeringen. Wat ze tijdens de repetities doet en zegt, dat telt niet. Je ziet pas wat het resultaat is als het doek opengaat, zoals in het theater. Dat gordijn is nu nog dicht. Hoe onwaarschijnlijk het vandaag ook lijkt, het is nooit helemaal afgelopen. It ain't over till the fat lady sings,' aldus de N-VA-voorzitter.

Verkiezingen

Volgens De Wever had koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) wel degelijk kans op slagen om de regeringsvorming vooruit te helpen. 'Er is ernstig gepraat. Lag er met Koen Geens als notaris een begin van regeerakkoord klaar tussen N-VA en PS? Nee. Maar volstond wat volstond wat er op tafel lag om aan de preformatie te beginnen? Ja.' De Wever verwacht in maart evenwel geen doorbraak met de nieuwe liberale informateurs Patrick Dewael en Sabine Laruelle. Nieuwe verkiezingen liggen volgens hem evenmin voor de hand. 'De Kamer gaat zich niet zomaar laten ontbinden. Iedereen heeft schrik dat die stoelendans hem of haar zijn zetel gaat kosten', zegt hij.

Volgens Bart De Wever is niet hij maar PS-voorzitter Magnette verantwoordelijk voor de politieke impasse waarin België verzeild is geraakt. Magnette is 'de sloper van het land'. 'Hij gaat tekeer met de voorhamer. Dat is niet mijn stijl. N-VA houdt het ordentelijk', zegt de N-VA-voorzitter in zijn eerste lange interview sinds de verkiezingen van mei.'Dit land is op. Totaal op. Paul Magnette weet dat ook, maar hij durft dat niet te vertellen aan zijn kiezers', zegt De Wever. 'Magnette is Vlaanderen nog liever kwijt dan wij de PS. Als je België zo snel mogelijk wilt doen barsten, dan doe je zoals Magnette nu heeft gedaan'. De Wever is ervan overtuigd dat het met Di Rupo anders was gelopen. 'Di Rupo kijkt anders naar België. Hij is er oprecht aan gehecht. Die bezorgdheid heb ik bij Magnette nooit bespeurd. België kan hem geen barst schelen', aldus De Wever.Toch blijkt de N-VA-voorzitter nog bereid om het land te helpen renoveren, desnoods als premier. 'Als het nuttig kan zijn om dit land diepgaand te hervormen, dan ben ik ook vandaag nog bereid om zelf in de Wetstraat 16 te gaan zitten, maar dan wel dik tegen mijn goesting. De gedachte aan het premierschap leidt bij mij niet tot zinsverbijstering. Voor mij zou het premierschap een soort noodlot zijn. Maar ik zou het zeker ondergaan en aanvaarden', klinkt het. De Wever sluit overigens niet uit dat er nog een regering mogelijk is met N-VA en PS, ondanks het recente 'njet' van Magnette. 'De PS is gepokt en gemazeld in het vormen van regeringen. Wat ze tijdens de repetities doet en zegt, dat telt niet. Je ziet pas wat het resultaat is als het doek opengaat, zoals in het theater. Dat gordijn is nu nog dicht. Hoe onwaarschijnlijk het vandaag ook lijkt, het is nooit helemaal afgelopen. It ain't over till the fat lady sings,' aldus de N-VA-voorzitter.Volgens De Wever had koninklijk opdrachthouder Koen Geens (CD&V) wel degelijk kans op slagen om de regeringsvorming vooruit te helpen. 'Er is ernstig gepraat. Lag er met Koen Geens als notaris een begin van regeerakkoord klaar tussen N-VA en PS? Nee. Maar volstond wat volstond wat er op tafel lag om aan de preformatie te beginnen? Ja.' De Wever verwacht in maart evenwel geen doorbraak met de nieuwe liberale informateurs Patrick Dewael en Sabine Laruelle. Nieuwe verkiezingen liggen volgens hem evenmin voor de hand. 'De Kamer gaat zich niet zomaar laten ontbinden. Iedereen heeft schrik dat die stoelendans hem of haar zijn zetel gaat kosten', zegt hij.