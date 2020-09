Onder de noemer 'Operatie Nachtwacht' houdt de Antwerpse lokale politie vanaf donderdagavond haar 'grootste veiligheidsoperatie in 20 jaar'. De actie is gericht tegen de drugscriminaliteit in de stad.

De operatie omvat onder meer extra patrouilles, systematische identiteitscontroles en het afsluiten van straten die een hoog risico op aanslagen kennen wanneer dat nodig wordt geacht.

Sinds 2017 werden in Antwerpen al 66 feiten van granaataanslagen of schietincidenten geteld die (vermoedelijk) verband houden met drugsafrekeningen. Volgens De Wever zijn er aanwijzingen dat het gaat om conflicten die ontstaan in het kader van de invoer of verkoop van grote partijen drugs, hetzij machtsconflicten binnen het drugsmillieu. Er vallen zelden gewonden, maar het doel kan zowel intimidatie zijn als het vestigen van de aandacht van de politie op rivaliserende criminelen.

De Wever roept nu een grootschalige en langdurige actie in het leven om het onveiligheidsgevoel en het in het gedrang brengen van de openbare orde aan te pakken. 'We zullen over een langere periode dagelijks zichtbare en minder zichtbare acties voeren om deze problematiek maximaal te ontmoedigen', zegt hij. 'Deze actie krijgt onze absolute prioriteit.'

Operatie Nachtwacht houdt onder meer in dat extra patrouilles verdachte gedragingen zullen controleren, eersteresponsteams op de motor 'dynamische patrouilles' houden, er systematische identiteitscontroles zullen gebeuren en het drugsondersteuningsteam en de wijkondersteuningsteams extra geactiveerd worden om het drugdealen ook 's nachts 'totaal te verstoren'. Verder kunnen straten die een hoog risico op aanslagen kennen wanneer nodig afgesloten worden. Bewoners of bezoekers kunnen na controle wel die straten in.

