In een interview met De Zondag pleit N-VA-voorzitter Bart De Wever ervoor om niet twee maar zo mogelijk vijf kerncentrales open te houden. 'Het is oorlog, hé. Ook ik heb mijn standpunt verruimd'.

Is hij blij, vraagt De Zondag, dat de kernuitstap klaarblijkelijk niet doorgaat? Daarover moet op vrijdag 18 maart een beslissing vallen.

De Wever: 'De regering kan niet anders. Energie is een te groot geopolitiek wapen geworden. Het is oorlog, hé. Ook ik heb mijn standpunt verruimd: we moeten zoveel mogelijk kerncentrales openhouden, dus niet alleen de jongste twee. Dat is ook wat het Internationaal Energieagentschap zegt. De oudste twee zijn wellicht versleten, maar, indien veilig, moeten de vijf anderen wel openblijven. Jezelf nog meer afhankelijk maken van gas, zou heel dom zijn. Wie dat nog niet begrepen heeft, krijgt van mij een lidkaart van Groen.'

'Elke keer Tinne Van der Straeten (de Groene minister van Energie, red.) haar plannen uit de doeken doet, denk ik: wie begrijpt die nog en, vooral, wie gelooft die nog?'

'Het is door Poetin dat de groenen hun bocht maken. Het is natuurlijk goed dat de waanzin van de kernuitstap niet doorgaat. Ik hoop nu vooral dat iedereen begrijpt waarom de prijzen zo op hol slaan. Waarom zijn we zo afhankelijk geworden van Rusland? Door de groene politiek: geen kernenergie meer, geen fossiele brandstoffen meer, alleen nog hernieuwbare energie. Gevolg: onze eigen productie zakt. In mijn ideale wereld gaan we naar een mix van vijftig procent nucleair en vijftig procent hernieuwbaar.'

Minister-president Demir?

In het interview spreekt De Wever ook over de politieke toekomst van Zuhal Demir. Moet Jan Jambon zich zorgen maken? Wordt Demir de volgende minister-president, wil De Zondag weten?

'Ik heb haar niet toevallig op een moeilijk departement gezet. Ze bewijst dat ze dit kan. Ik ga ook niet ontkennen dat haar profiel helemaal de identiteit van N-VA belichaamt: een dochter van een Turks-Koerdische mijnwerker die perfect geïntegreerd is en de harten van de Vlamingen verovert. De idee dat zij op het allerhoogste schavot zou komen, is niet vergezocht voor mij. Ze zal schrikken als ze dit leest. Het is de eerste keer dat ik dit zeg. Er kan bovendien nog veel gebeuren.'

'Kazakkendraaiers van de ergste soort'

De Wever gaat uitvoerig in op de relatie tussen Vlaams Belang en Poetin: 'Vlaams Belang heeft waarnemers gestuurd naar het referendum op de Krim, hé. Dat was een gunst aan Poetin. Zelfs het Front National wou zo ver niet gaan. Het is dankzij Poetin dat Dewinter op de foto mocht met Assad, een man die zijn eigen volk uitmoordt. En wie heeft al die leuke reisjes betaald? Ik zou dat wel eens willen weten.'

'Hun hypocrisie is onwaarschijnlijk. Het zijn kazakkendraaiers van de ergste soort. Enkele weken geleden wou Dewinter nog uit de NAVO stappen en nu doen ze inzamelacties voor het Oekraïense volk. Was ik een Oekraïner, ik zou zeggen: ge moogt uw brol houden. Ik heb dan nog meer respect voor de PVDA die consequent Rusland blijft steunen.'

Lees via deze link het volledige interview in De Zondag met Bart De Wever, waarin het onder meer ook gaat over De Wevers persoonlijke banden met Oekraïne, over de opvangplannen van staatssecretaris Sammy Mahdi, over inflatie, over MR-voorzitter Bouchez en over de gelijkenissen tussen Hitler en Poetin.

