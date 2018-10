Bart De Wever hoopt op meer dan dertig procent in Antwerpen

De Wever en zijn echtgenote kwamen te voet van hun huis in Deurne naar het stemlokaal in school Het Pieterke. 'De zenuwen komen pas in de namiddag', zegt De Wever. 'Nu zijn het vooral lange uren.' De burgemeester gaat naar eigen zeggen nu wat sporten, om daarna met zijn partijgenoten op de eerste uitslagen te wachten.

Een geslaagde verkiezingsuitslag is voor De Wever wanneer hij 'op tram 3 zit', wat betekent dat hij boven de dertig procent wil scoren. 'Het liefst wil ik met de huidige coalitie de gesprekken opstarten.'

Een recorduitslag zoals zes jaar geleden verwacht De Wever niet. 'Toen was het een tweestrijd tussen mij en Patrick Janssens. Nu was het een veelstrijd: ik tegen zes anderen die me langs alle kanten hebben belaagd. Ik denk niet dat een recordscore er dit keer inzit.'