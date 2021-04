De verantwoordelijkheid van Bart De Wever in de subsidiestroom naar Let's Go Urban (LGU) lijkt groter dan hij zelf toegeeft. Een verhoging verliep zonder afzonderlijk collegebesluit en dook plots op in de nieuwe meerjarenbegroting, schrijft De Standaard maandag.

De audit van de stad Antwerpen naar mogelijke financiële mal­versaties bij LGU verwijst expliciet naar een bedelbrief (8 juni 2018) van Sihame El Kaouakibi aan burgemeester Bart De Wever (N-VA). Daarin vraagt ze meer geld om de ambitieuze plannen te kunnen realiseren. De ­inhoud van de brief - die via De Standaard uitlekt - wijst op een verantwoordelijkheid van de burgemeester. 'Na overleg met schepen van Jeugd Nabilla Ait Daoud richten we deze brief aan u', citeert De Standaard El Kaouakibi in de brief. 'Dat zijn we verplicht, want het project dat vandaag op tafel ligt, belangt evengoed het domein jeugd als het domein stadsontwikkeling aan.' De burgemeester nam na het vervroegde vertrek van schepen Rob Van de Velde (N-VA) diens portefeuille van Stadsontwikkeling over. El Kaouakibi nam in de brief geen genoegen met een gerenoveerde feestzaal, ze wilde ook een nieuwbouw. 'Wij staan vandaag met onze rug tegen de muur, we ­komen 1,6 miljoen euro tekort.' De Wever beantwoordt de brief niet, maar vier maanden later verdubbelt het schepencollege bij de budgetopmaak-2019 het investeringsbudget voor de bouw van het Urban Center met 1,2 miljoen euro naar 2,4 miljoen euro. Het college keurde de aanpassing goed op 19 oktober, de gemeenteraad volgde op 26 november. Aan de forse ver­hoging voor LGU werd geen apart collegebesluit gekoppeld, wat ­ongewoon lijkt, zegt De Standaard. Het nieuwe budget is slechts een lijn in de aangepaste meerjarenbegroting waard.