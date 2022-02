N-VA-voorzitter Bart De Wever verwacht weinig van de 'arbeidsdeal', het akkoord over de hervorming van de arbeidsmarkt, waar de federale regering volop aan timmert. Volgens De Wever heeft de PS eerder al haar slag thuisgehaald, dreigt de arbeidsdeal een 'arbeidsdweil' te worden en 'wordt er gedweild met premier De Croo'. Zo zei De Wever zondag in VTM NIEUWS.

De topministers van de federale regering gaan maandag verder op zoek naar een akkoord over de 'arbeidsdeal', de hervorming van de arbeidsmarkt. Zoals bekend zoekt de regering een akkoord over onder meer de versoepeling van avondwerk in de e-commerce, het recht op opleiding, deconnectie en het statuut van medewerkers in de platformeconomie.

Bart De Wever, voorzitter van federaal oppositiepartij N-VA, is weinig optimistisch over wat er uit de bus zal komen. Zo hebben de Franstalige socialisten van de PS volgens De Wever vorige zomer al hun slag thuisgehaald in dit dossier en heeft PS-voorzitter Paul Magnette onlangs nog eens duidelijk laten verstaan dat er van de flexibilisering van de arbeidsmarkt weinig in huis zal komen.

'De liberalen staan daar helemaal naakt', dixit De Wever. 'De arbeidsdeal wordt een arbeidsdweil'. Volgens De Wever heeft De Croo zelf gezegd dat hij 'een dweil' dreigde te worden als zevende partij in de regering. 'Het komt wel uit. Er wordt nogal met hem gedweild', meent De Wever.

