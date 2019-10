Bijna 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en nog een marathon erbovenop: moet je voor een Ironman goed zijn of goed gek? 'Soms is het beter om minder na te denken en het gewoon te doen', zegt Bart Aernouts, de Vlaamse favoriet voor het WK Ironman op Hawaï.

Met een kanonschot op de pier van Kona start volgende week zaterdag de Ironman van Hawaï, het wereldkampioenschap van de langeafstandstriatlon. In het fornuis van Hawaï wordt ijzer gesmeed. Het is de zwaarste race ter wereld. Er bestaan weliswaar extremere sportuitdagingen: sommige mensen vinden het prettig om een marathon te lopen op de Mount Everest. Toch is Hawaï lastiger, omdat het sportieve niveau zo hoog ligt. Er wordt door het Hawaïaanse lavalandschap gevlamd dat de stukken eraf vliegen. Vlamingen gedijen op Hawaï. Luc Van Lierde won er in 1996 en 1999 het WK. Frederik Van Lierde - geen familie - pakte de zege in 2013. De Van Lierdes zijn er niet meer bij, dit jaar rust de Vlaamse hoop op Bart Aernouts. Vorig jaar eindigde Aernouts tweede, vier minuten achter de Duitser Patrick Lange. Zij zijn de enigen die ooit een WK Ironman onder de 8 uur zwommen, fietsten en liepen, en dat in weersomstandigheden waar men op de radio van zegt: gelieve niet buiten te komen. 'De Ironman is een beproeving en toch heb ik er enorm veel zin in', lacht Bart Aernouts, een vrolijke Antwerpenaar van 35. 'Ik heb al ervaren dat ik het aan niet-triatleten moeilijk uitgelegd krijg, maar ik vrees de omstandigheden niet. Ik weet dat ik ga lijden, maar ik kan goed afzien. Het stoot me niet af. Integendeel, ik kijk ernaar uit.'

...