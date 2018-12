Bannon en Le Pen zullen spreken op spoedmeeting Vlaams Parlement

Vlaams Belang heeft de laatste weken de druk opgevoerd om de regering en vooral N-VA te dwingen om het VN-migratiepact niet te ondertekenen. Premier Charles Michel kondigde in september in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aan dat België het pact zou ondertekenen en dat leek ook het geval, tot Oostenrijk, dat voor de Europese Unie de onderhandelingen leidde, aankondigde af te haken. 'Zo zorgde onze Oostenrijkse zuster- en regeringspartij FPÖ voor een koerswijziging van de regering-Kurz, met een ongezien cascade-effect in de rest van Europa. Italië, Kroatië, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Polen hebben de tekst intussen immers verworpen. In verschillende West-Europese landen blijft de wereldvreemdheid echter zegevieren. Verder dan een interpretatieve nota zonder duidelijk juridisch statuut wil men vooralsnog niet gaan', stelt de partij.

De meeting zaterdag kadert in de campagne van de Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid die het voortouw neemt tegen wat de partij het 'noodlottige zelfmoordplan' noemt. 'Gezien de vernietigende demografische gevolgen is het van het grootste belang dat alle patriottische krachten in Europa samenwerken tegen een pact dat de grenzen wagenwijd open zet en het einde inluidt van het Europa zoals we dat vandaag kennen', luidt het.

De campagne van de Beweging voor een Europa van Naties en Vrijheid mondt uit in een internationale spoedmeeting op 8 december in het Vlaams Parlement. Naast Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken maken ook een aantal internationale namen hun opwachting op de sprekerslijst. Zo bevestigde Marine Le Pen, voorzitster van Rassemblement National (het vroegere FN), haar komst en is Steve Bannon, voormalig adviseur in het Witte Huis en campagneleider van de Amerikaanse president Trump, de gastspreker.

De manifestatie start om 14 uur in De Schelp in het Vlaams Parlement. Het doel van de meeting is 'dit noodlottige zelfmoordpact verwijzen naar de enige plaats waar het thuishoort: de prullenmand'.

Kritiek

Een en ander schiet bij de oppositiepartij SP.A in het verkeerde keelgat. 'Dat het Vlaams Belang een platform organiseert voor zo'n ranzige praat, zegt veel over Van Grieken en zijn partij', zegt SP.A-fractieleider Jors Vandenbroucke. 'Steve Bannon is de man die vindt dat het predikaat van racist of xenofoob als een 'ereteken' moet gedragen worden.'

Ook Groen-fractieleider Björn Rzoska 'gruwelt' naar eigen zeggen van de ideeën van Le Pen en Bannon, maar vindt wel dat die moeten kunnen uitgesproken worden. 'Ik ben een democraat en ik zal ervoor blijven ijveren dat ze ook uitgesproken kunnen worden, zelfs al word ik er ongemakkelijk van', aldus Rzoska.

Petitie

Intussen lijkt de onlinepetitie op stopmarrakesh.be een succes te worden. De partij had bij de lancering op 50.000 handtekeningen gehoopt. Die kaap werd op maandag reeds gerond en zondagnamiddag staat de teller reeds op 68.000. Vlaams Belang hoopt uiteindelijk op 100.000 handtekeningen, terwijl men in het grotere Duitsland maandag reeds uiterst tevreden was met 80.000 handtekeningen op de website van het parlement.