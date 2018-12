Bakkoningin Regula Ysewijn: 'Eten moet de maag vullen, maar ook de ziel voeden'

De Britse keuken is níét miserabel, supermarkten moeten een verbod krijgen om vlees te verkopen, en zelf taart bakken is een belangrijke bijdrage aan de wereldvrede, vindt Miss Foodwise Regula Ysewijn. 'Brexit toont fijntjes aan hoe krankzinnig onze voedselketen in elkaar zit.'