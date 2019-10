Baas in eigen tehuis: de Zweedse aanpak werkt ook in de Belgische ouderenzorg

Ann Peuteman Redactrice bij Knack

De Koning Boudewijnstichting trekt 250.000 euro uit om een Zweeds inspraakmodel in de Belgische ouderenzorg te introduceren. In Ardooie experimenteren ze er al mee. 'Hier mag iedereen meebeslissen over het menu, de uitstappen en de inrichting. Maar het is ook je goed recht om aan de zijlijn te blijven staan.'

Maria Verelle (met rollator) zou graag nog eens zelf breiwol uitkiezen. © Jonas Lampens

'Dankzij mij hebben we straks meer plaats én kunnen we buiten zitten.' Apetrots is Hedwige Devoldere (86). Een tijd geleden stelde ze voor om een terras aan te leggen naast de gemeenschappelijke ruimte van Hof Ter Linden, het complex met assistentiewoningen waar ze woont. 'De directeur vond het een goed idee, en binnenkort beginnen ze al met de bouw.'

