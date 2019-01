Autopsierapporten slachtoffers 22 maart gestolen uit Brussels parketgebouw

Het Brusselse parket bevestigt dat uit een kantoor van een wetsarts een externe harde schijf werd gestolen en uit goede bron vernam Belga dat op die harde schijf onder meer de autopsieverslagen van de slachtoffers van 22 maart stonden. Er is een 27-jarige verdachte opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst en die verschijnt morgen/woensdag voor de Brusselse raadkamer.

De diefstal vond vorige week donderdag plaats in het Portalisgebouw, waar de wetsartsen op het gelijkvloers een kantoor hebben. Volgens gerechtelijke bronnen ging de dader er niet alleen vandoor met de externe harde schijf maar ook nog met andere spullen, zoals een dictafoon, zodat het erop lijkt dat het niet om een gerichte diefstal van de autopsierapporten ging.

De opgepakte verdachte heeft ook geen enkele link met de aanslagen van 22 maart of de slachtoffers.

Volgens het Brusselse parket ontkent de man wel elke betrokkenheid bij de diefstal. 'Dit is zeer verbazingwekkend nieuws. We stellen ons de vraag waarom specifiek deze zaken gestolen worden. Het is tamelijk onbegrijpelijk, het laatste wat je zou verwachten, dat er interesse bestaat voor dergelijke informatie', verklaart Philippe Vansteenkiste, voorzitter van de slachtoffervereniging V-Europe, aan VTM Nieuws.