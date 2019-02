Automatisering op de arbeidsmarkt: het verschil tussen een toplaag en de rest wordt groter

De Indiase bevolking groeit jaarlijks met zo'n 15 miljoen mensen, maar nieuwe jobs komen er amper bij. De werkgelegenheidscijfers die de overheid rapporteert waren nooit echt betrouwbaar, en sinds enkele jaren is ze er zelfs helemaal mee opgehouden. Het was de Amerikaanse krant The New York Times die vorige week de vinger op de wonde legde: ze onthulde de desinformatie van de overheid en waarschuwde voor de catastrofale gevolgen voor de stabiliteit van het land.

...