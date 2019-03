Autodelen wordt stilaan mainstream: 'De tijd van het Cambiomonopolie is voorbij'

In Vlaanderen is de markt van het autodelen in twee jaar met 250 procent gegroeid. Vooral steden die kreunen onder de parkeerdruk zetten hoog in op autodelen. Geen wonder, als u weet dat 1 deelauto 12 gewone auto's kan vervangen. 'De salariswagen blijft een Belgische absurditeit.'

Achter de start-up Poppy schuilt de beursgenoteerde groep D'Ieteren, vooral bekend als importeur van merken uit de VW-stal. 'We zitten in een overgangsfase.' © Eric de Mildt