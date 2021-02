Asielzoekers moeten gemiddeld 369 dagen of ruim een jaar wachten voor ze weten of ze in België mogen blijven of terug moeten naar hun land van herkomst. Dat blijkt uit een antwoord van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi op een vraag van het Open VLD-Kamerlid Tim Vandenput.

Een snellere en meer tranparante asielprocedure. Het is één van de prioriteiten van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.

Open VLD-Kamerlid Tim Vandenput steunt die ambitie. 'Met kortere procedures wordt er een humaan asielbeleid gevoerd en zijn de kosten lager, omdat men mensen onder andere minder lang opvang moet bieden', aldus Vandenput.

De ambitie van Mahdi is om de doorlooptijd van de asielprocedure op termijn te beperken tot zes maanden. Maar die termijn is pas 'ten vroegste binnen twee jaar haalbaar', meent Vandenput op basis van gegevens die hij heeft opgevraagd bij staatssecretaris Mahdi.

Achterstand

Dat heeft vooral te maken met de achterstand van duizenden dossiers. Het aantal dossiers waarin nog geen beslissing in is genomen, bedraagt momenteel 12.663. Omdat een 'normale werkvoorraad' geraamd wordt op 4.200 dossiers, kan er volgens Vandenput dus gesproken worden over een 'achterstand van 8.463 dossiers'.

Om die achterstand weg te werken, wordt gerekend op een timing van 2 tot 2,5 jaar, maar ook dat is 'onder voorbehoud van een verdere impact van covid-19 en van de toekomstige instroom'. (Belga)

Een snellere en meer tranparante asielprocedure. Het is één van de prioriteiten van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi. Open VLD-Kamerlid Tim Vandenput steunt die ambitie. 'Met kortere procedures wordt er een humaan asielbeleid gevoerd en zijn de kosten lager, omdat men mensen onder andere minder lang opvang moet bieden', aldus Vandenput. De ambitie van Mahdi is om de doorlooptijd van de asielprocedure op termijn te beperken tot zes maanden. Maar die termijn is pas 'ten vroegste binnen twee jaar haalbaar', meent Vandenput op basis van gegevens die hij heeft opgevraagd bij staatssecretaris Mahdi.Dat heeft vooral te maken met de achterstand van duizenden dossiers. Het aantal dossiers waarin nog geen beslissing in is genomen, bedraagt momenteel 12.663. Omdat een 'normale werkvoorraad' geraamd wordt op 4.200 dossiers, kan er volgens Vandenput dus gesproken worden over een 'achterstand van 8.463 dossiers'. Om die achterstand weg te werken, wordt gerekend op een timing van 2 tot 2,5 jaar, maar ook dat is 'onder voorbehoud van een verdere impact van covid-19 en van de toekomstige instroom'. (Belga)