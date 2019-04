Er leven in België evenveel mensen in armoede als toen de regering-Michel in 2014 begon, stellen de experts Ive Marx en Matthias Somers. 'En de verhoging van het minimumloon zal alleen maar meer mensen de armoede in duwen.'

'Wat er nog moet gebeuren? Alles, want de voorbije vijf jaar is er voor mensen in armoede niets gebeurd', zegt Ive Marx. De toon van het gesprek is meteen gezet, en Matthias Somers is het er helemaal mee eens. Wat er dan wél moet worden gedaan, is nog iets anders, maar daar hebben we het straks over. Knack bracht de heren samen om het over het armoedebeleid van de regering-Michel en de regering-Bourgeois te hebben. Ive Marx is expert ter zake aan het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwerpen; Matthias Somers werkt voor de linkse Denktank Minerva, die deels door het middenveld wordt gefinancierd. Van bij het begin was armoedebestrijding voor de centrumrechtse coalitie nooit echt zo'n prioriteit als - pakweg - een begroting in evenwicht, maar toch slaagde zij erin om danig teleur te stellen.

...