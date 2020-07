Partijvoorzitters Georges-Louis Bouchez (MR), Egbert Lachaert (Open VLD) en Joachim Coens (CD&V) zetten hun formatiegesprekken met het oog op een zogenaamde 'Arizona-coalitie' tijdelijk on hold.

Bouchez, Lachaert en Coens werken al een tijdje aan een basis voor een nieuwe federale regering, die zou bestaan uit MR, Open VLD en CD&V, aangevuld met N-VA, SP.A en CDH. Tegen de nationale feestdag moest duidelijk zijn hoe het verder moest, maar de gesprekken liepen al een tijdje spaak. CDH en vooral SP.A eisten stevigere garanties alvorens de sprong te wagen. Tot een vergadering met de partijvoorzitters van alle zes 'Arizonapartijen' kwam het daarom nog niet.

Afgelopen week kwam een nieuw element in het spel, toen PS-voorzitter Paul Magnette de deur alsnog openzette voor gesprekken met N-VA. Intussen zouden er ook al verschillende discrete contacten geweest zijn tussen SP.A, N-VA en PS.

Dat nieuwe element noopt de drie Arizona-initiatiefnemers ertoe de gesprekken tijdelijk stil te leggen, bevestigt CD&V-voorzitter Joachim Coens berichtgeving van De Morgen en de VRT. Ook bij Open VLD bevestigt men dat er wat wordt getemporiseerd.

'Bij de aanvang van onze werkzaamheden kregen we van PS en SP.A mee dat er geen meerderheden meer mogelijk waren, dus ook niet met PS en N-VA. Daarop hebben we verder gebouwd, maar we begrijpen sinds enkele dagen dat er toch aanknopingspunten zouden zijn tussen PS en N-VA', legt Coens uit. 'Dat zou meteen iets heel anders betekenen voor de formatie, dus denken we dat we nu even niet kunnen schakelen. We moeten eerst van hen weten hoe het zit. De bal ligt in hun kamp.'

Een concrete deadline krijgen ze niet, maar hier en daar valt wel te horen dat de N-VA en de socialisten ook geen maanden krijgen om duidelijkheid te verschaffen. In september moet de huidige regering van premier Sophie Wilmès opnieuw het vertrouwen vragen in de Kamer. Paul Magnette, SP.A-voorzitter Conner Rousseau en N-VA-voorzitter Bart De Wever zouden enkele weken de tijd krijgen om gesprekken aan te knopen, zodat daarna nog tijd is om eventuele andere pistes - zoals de Arizona - verder af te tasten.

