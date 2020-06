De Waalse regering heeft een noodplan opgesteld voor de toeristische sector in Wallonië. Ze rekent op Belgische en dan vooral Vlaamse toeristen om de zomer te redden. En dat zou wel eens kunnen lukken.

6,5 miljoen euro: dat bedrag heeft de Waalse regering vorige week uitgetrokken om de zwaar getroffen toeristische sector in Wallonië een hart onder de riem te steken. Dat geld moet onder andere eigenaars van hotels, restaurants, recreatiedomeinen en dierenparken helpen met investeringen om hun infrastructuur en attracties coronaveilig te maken. Daarmee kunnen ze de hopelijk grote instroom van toeristen deze zomer in goede banen leiden. Toerisme is een belangrijke economische sector in Wallonië, goed voor een jaarlijkse omzet van bijna 8 miljard euro en 60.000 voltijdse banen. De drie maanden lockdown hebben er zwaar ingehakt. Het Waalse toerisme lag volledig stil, ook tijdens de lange lenteweekends die traditioneel toeristische toppers zijn. 'Het gaat om een verlies van 320 miljoen euro in activiteiten die rechtstreeks aan het toerisme zijn verbonden, en een verlies van 1 miljard euro als je alle daaruit voortvloeiende economische activiteiten meerekent', zegt Jean-Philippe Lombardi, woordvoerder van Valérie De Bue, de Waalse minister van Toerisme (MR). Maar er is hoop. Uit een enquête in opdracht van minister De Bue over de impact van de coronapandemie op de vakantieplannen van de Belgen, blijkt dat nogal wat vakantiegangers deze zomer liever dicht bij huis blijven. Van alle Belgen die deze zomer met vakantie gaan, plant 27 procent een vakantie in Wallonië tegenover 8 procent vorig jaar. Als Wallonië dat goed aanpakt, geloven toerisme-experts dat de zomer van 2020 een eyeopener kan worden voor een volstrekt nieuw publiek van lokale toeristen, op zoek naar groen, ruimte en streekproducten. 'Het publiek deze zomer is totaal anders dan vorige jaren', bevestigt Joris Vandendooren, marketingdirecteur van Ardennes-Etape, een van de grote verhuurders van vakantiehuizen in de Ardennen. 'We zien veel minder Nederlanders, wat voor de Waalse campings een zware dobber is, veel minder Fransen en een opvallend groot nieuw publiek van hoofdzakelijk Belgische toeristen, die op zoek zijn naar een comfortabele vakantie in hun eigen bubbel. Vakantiehuizen voor 8 à 10 personen met zwembad zijn al enige tijd allemaal volgeboekt. Ook afgelegen chalets in het groen zijn zeer begeerd, en gemiddeld zitten we nu aan een bezettingsgraad van 85 procent tussen half juli en half augustus.' 'We zijn op dit moment dan ook als gekken op zoek naar nieuwe huizen om het aanbod te vergroten, want we kunnen de vraag eigenlijk niet bijhouden. Het aantal toeristen uit de regio Antwerpen is bijvoorbeeld explosief gestegen', merkt Vandendooren nog op. De vraag komt niet alleen uit Vlaanderen, maar ook uit Wallonië zelf. 'Het cliché dat de Waal naar de Kust trekt en de Vlaming naar de Ardennen, gaat niet meer op.'