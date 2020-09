Belangenvereniging ArcoClaim brengt met een open brief aan de zeven partijen die gesprekken voeren over een nieuwe federale regering het Arco-dossier opnieuw onder de aandacht. 'Voer uit wat beloofd is', klinkt het.

Het Arco-dossier waart al jaren rond in de Wetstraat. Zo was er bijna tien jaar geleden de staatswaarborg van de regering-Leterme, die eind 2016 na een lange juridische weg door het Europees Hof van Justitie verworpen werd. Er was ook het regeerakkoord van de regering-Michel, dat een oplossing beloofde voor de zowat 800.000 gedupeerde coöperanten.

De partijvoorzitters van de zogenaamde Vivaldi-partijen Open VLD, MR, SP.A, PS, Groen, Ecolo en CD&V, maar ook staatsbank Belfius en beweging.net, kregen nu per open brief opnieuw het dossier opgediend, zo laat ArcoClaim dinsdag weten. Die belangenvereniging procedeert voor ruim 7.000 coöperanten tegen de staat en Belfius.

Joachim Coens (CD&V)

ArcoClaim bestempelt de eerdere pistes voor een oplossing als 'bedrog, want er kwam geen vergoeding'. De organisatie wijst de partijen die onderhandelen over de vorming van een federale regering op de eerdere toezeggingen. 'Belofte maakt schuld. Als de schuld niet wordt ingelost, dan zal dit niet zonder gevolgen blijven', hint ArcoClaim-voorzitter Ab Flipse in zijn open brief op nieuwe electorale gevolgen op de partijen, de Vlaamse christendemocraten in het bijzonder.

Zelf zegt ArcoClaim dat het blijft ijveren voor een oplossing. Maar de organisatie rekent ook op de zeven partijen: 'Laat de eer aan uzelf en voer uit wat beloofd is.' Of nog: 'plus est en vous'.

