Architect Charles Vandenhove overleden: hij geloofde in de invloed van de architectuur op het leven

De architect Charles Vandenhove (Teuven, 1927) is in zijn woning Chauve-Souris in Luik overleden. Hij was een architect buiten categorie omdat hij naar eigen zeggen geloofde in de invloed van de architectuur op het leven, op de volledige mens in zijn onherleidbare complexiteit. Het oeuvre van deze meester-architect is uitgebreid en situeert zich voornamelijk in Wallonië. In het Antwerpse Middelheim museum is hij vertegenwoordigd met een zuilenpaviljoen dat het midden houdt tussen sculptuur en architectuur en vormt het een visueel contrast met de bakstene...