Zien jullie echt niets aan mij?

Het is het deel van de browsegeschiedenis van mijn computer waar ik me veruit het meest voor schaam: minstens één keer in de twee weken surf ik naar de site van Apple en kijk ik naar de nieuwste modellen iPhones en iPads. Het duurt nooit heel erg lang - ik heb ook echt wel vaak betere dingen te doen - maar ik kan het niet laten. Ik kijk ook alleen, want de technische details zeggen mij heel weinig. Ik weet hooguit dat A14 als chip beter is dan A13 en A12. Ze zien er gewoon geweldig uit, alsof iemand die er geen heeft in de 21e eeuw niet meetelt. Apple is het enige bedrijf dat dromen verkoopt waar ik in geloof, tegen wil en dank. Het ding is: ik heb zelf al jaren een iPhone en een iPad, die daar natuurlijk als twee druppels water op lijken. Die twee hebbedingetjes zijn wel veruit het meest waardevolle wat ik in huis heb, en ik gebruik ze ook voor alles: ik kijk er televisie mee, ik lees er kranten en steeds meer boeken op, en - tot afschuw van iedereen die er iets van kent - ik luister altijd naar muziek op de luidsprekers van mijn iPhone. Allemaal redenen waarom ik mezelf wijsmaak dat ik heel erg dringend een nieuwer model nodig heb. De nieuwste iPads zijn namelijk wel ietsjes groter dan de mijne - zou dat niet handig zijn als ik er zo vaak films op bekijk? De batterij van een nieuwe iPhone gaat ietsjes langer mee dan de mijne - is dat niet essentieel als ik hem een hele dag niet kan opladen? Ze zijn er nu ook in veel leukere kleurtjes dan die van de mijne. Op het einde van een jaar waarin het ons moeilijk werd gemaakt om geld uit te geven, deed ik mezelf een nieuwe, veel te dure iPhone cadeau. Een iPhone 12 dus, en geen SE meer. Zodra er een 13 verschijnt, is die ook alweer gedateerd, maar eigenlijk zinkt de teleurstelling al een uurtje na het openmaken van de verpakking in. iPhones zitten zo goed in elkaar dat ze automatisch alles overnemen wat er op het oude model staat. Daarna werkt hij dus he-le-maal hetzelfde als die oude. Het verschil is niet te merken. De buitenkant ziet er wel wat anders uit, maar dat heeft ook niemand anders door dan degene die ervoor heeft betaald. Ik kreeg pas complimentjes van vrienden toen ik er een kek hoesje rond had getrokken. Ben ik dan nu niet gelukkiger voor die honderden euro's? Absoluut niet, ik heb een iPad die al vier jaar oud is.