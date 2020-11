Nieuwswebsite Apache laat zich niet onder druk zetten door vier procedures die zakenman Erik Van der Paal heeft aangespannen tegen de publicatie van een artikel. Apache zet een offline gehaald stuk opnieuw online.

'In een democratische rechtstaat kan zoiets niet getolereerd worden.' Apache is niet onder de indruk van een juridisch spervuur van zakenman Erik Van der Paal. Ondanks vier procedures beslist de nieuwswebsite om een oud artikel donderdag opnieuw online te plaatsen.In september moest Apache een artikel over de Antwerpse 'vastgoedoorlog' offline halen na een eenzijdig verzoekschrift. Elke dag dat dat niet gebeurde, moest het medium een schadevergoeding van 5.000 euro betalen.Apache schrijft dat Van der Paal ondertussen een 'carambole' van vier procedures in gang heeft gezet. Het eerste eenzijdige verzoekschrift liep tot en met 15 oktober. Daarnaast heeft de zakenman een burgerlijke klacht én een strafklacht met burgerlijke partijstelling ingediend. Daarbovenop diende hij een deontologische klacht in bij de Raad voor de Journalistiek. Volgens Apache vindt Van der Paal dat zijn privacy geschonden dreigt te worden.Ondanks de druk zet de nieuwsite dus door. 'Laat Apache zich muilkorven en monddood maken?', luidt de retorische vraag. 'We staan recht in onze schoenen en zijn er 100 procent van overtuigd dat we deze zaak ten gronde nooit mogen verliezen en bijgevolg ook nooit een schadevergoeding zullen moeten betalen.' Apache noemt de acties van Van der Paal een 'nooit eerder vertoonde schending van de vrijheid van meningsuiting en van de persvrijheid'. Het fenomeen komt volgens Apache neer op 'SLAPP', een acroniem voor 'Strategic Lawsuit Against Public Participation'. Daarbij dienen rechtszaken 'enkel om een kritische partij te intimideren en tot zwijgen te brengen'.Apache schrijft dat de strategie om zowel een burgerlijke klacht als een strafklacht in te dienen 'doorzichtig' is. 'Het adagium 'le criminel tient le civil en état' zorgt er immers voor dat een uitspraak ten gronde voor de burgerlijke rechtbank er pas kan komen nadat het strafrechtelijke luik is afgerond. Dan zijn we gemakkelijk twee tot drie jaar verder. Tot dan blijft de dreiging van de roekeloze schadeclaim overeind.'Het is niet de eerste keer dat Apache in aanvaring komt met Erik Van der Paal. Drie jaar geleden kwam Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) in opspraak toen hij en verschillende leden van het stadsbestuur gespot werden op Van der Paals verjaardagsfeest in het restaurant 't Fornuis. Eerder had Apache kritisch bericht over een bouwvergunning voor de Lins Tower op de Antwerpse Tunnelplaats, waarbij projectontwikkelaar Land Invest Group betrokken was. Van der Paal was toen stille vennoot van Land Invest Group. Vorig jaar bleek dat de projectontwikkelaar privédetectives had ingezet om journalisten van Apache te volgen. Mediaminister Benjamin Dalle (CD&V) noemde dat toen een 'zeer ernstige zaak'. Met het opnieuw publiceren van een offline gehaald artikel komt er een nieuw hoofdstuk in de saga. Jusititiewatcher en oud-rechter Jan Nolf ziet de handelswijze van Van der Paal als een 'intimiderend georkestreerd offensief' en zegt dat er inderdaad sprake kan zijn van 'SLAPP'. Hij legt toch nog een nuance: 'Apache is een professioneel persmedium, geen gewone kritische burger of individuele journalist.'Ook Charlotte Michils, juridisch adviseur bij de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten en de Vlaamse Vereniging van Journalisten, gewaagt van 'SLAPP'. Ze zegt dat het fenomeen in opmars is in de Europese Unie. Michils denkt nochtans dat het artikel 'geen moddercampagne' is. 'Het is niet de bedoeling om bepaalde mensen persoonlijk te treffen', zegt ze, 'maar wel om een maatschappelijk relevant onderwerp onder de aandacht te brengen.'