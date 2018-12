Antwerpse onderhandelingen tussen N-VA, SP.A en Open VLD naderen ontknoping

In Antwerpen naderen de onderhandelingen over een stedelijk bestuursakkoord tussen N-VA, SP.A en Open VLD de ontknoping. Volgens De Morgen is het akkoord zelfs al volledig rond en moet alleen de achterban nog groen licht geven. Verschillende bronnen bij de onderhandelende partijen stellen echter dat het nog niet zo ver is.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) wil voorlopig geen commentaar kwijt. 'Wij blijven discreet zolang de onderhandelingen lopen en als daarover iets te melden valt, zal dat ten gepaste tijde gecommuniceerd worden', stelt zijn woordvoerder.

Uit goede bron vernam Belga dat de onderhandelaars woensdag tot 's nachts samenzaten om het akkoord grotendeels rond te krijgen. Volgens verschillende media zou na het definitief afronden van de teksten vrijdag een persconferentie volgen.

Het akkoord moet ook nog aan de achterban van de partijen worden voorgelegd. SP.A had de leden eerder al gevraagd om zaterdag 22 december vrij te houden daarvoor.