Antwerpse leerlingen nemen schoolboeken uit Israël en Palestina onder de loep: 'Gebrek aan neutraliteit niet verwacht'

Sybren Lacroix Freelancejournalist

Drie maanden lang verdiepten Antwerpse leerlingen zich in schoolboeken uit Israël en Palestina. Knack sprak met enkele leerlingen en de begeleidende leerkrachten. 'Het leek wel alsof het ene kamp meer over het onderwerp te zeggen had dan het andere.'

Van links naar rechts: Mei Ling Leiva Caixeiro (18), Rugiatu Conteh (18), Linde Desmet (17), Kamila Azariouh (17), Souhaila Farhouni (17).