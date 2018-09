Antwerpse kandidaat CD&V opgepakt met heroïne: 'Dit komt hard binnen'

Het nieuws staat maandag in Het Nieuwsblad, De Standaard, de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg. De verdachte is Rediart Cankja (41), die op de 46ste plaats staat van de CD&V-lijst in Antwerpen en op de 10de plaats van de CD&V-districtslijst in Ekeren.

Cankja en de Kosovaarse Shpresa S. werden door de Franse politie tegengehouden in het Franse Vitry, een stadje op de grens van Frankrijk en Zwitserland. Dat gebeurde begin vorige week, maar raakte nu pas bekend.

In de auto, die op naam stond van de Kosovaarse vrouw, zat drie kilogram heroïne verstopt, bevestigen politiebronnen. Volgens de speurders waren de drugs waarschijnlijk bedoeld voor de Zwitserse markt.

Dat Cankja's medereizigster bij de drugstrafiek betrokken zou zijn, verbaast de speurders niet. Zij kennen wel meer mensen uit haar omgeving die zich met drugszaken hebben ingelaten. Maar hoe Cankja in dit verhaal verzeild is geraakt, is volgens de kranten vooralsnog onduidelijk.

Nieuwe opdoffer

In een reactie aan Radio 2 Antwerpen zei Peeters: 'Ik kan u verzekeren dat dit hard binnenkomt, zeker na het debat van zondag over de war on drugs (op VTM, red.). 'We betreuren deze gang van zaken.'

Zowel Peeters als zijn voorzitter Wouter Beke op Radio 1 benadrukten dat, als het nieuws bevestigd wordt, er voor de man geen plaats meer is op de lijst.

Politie

Cankja was ook vertaler-tolk bij de politie. 'Dan denk je toch niet meteen dat daar een drugstrafikant zit?', vraagt Beke retorisch. 'Maar blijkbaar is daar iets anders aan de gang.

'Het was misschien zinvol geweest dat de politie haar werk gedaan had en had ingegrepen. Dan had hij nooit op die lijst gestaan', aldus Beke.

Commotie

Eerder was er al commotie rond de Antwerpse CD&V-lijst. Aron Berger, een chassidische jood, zou een plaats krijgen op die lijst, maar besliste uiteindelijk van die kandidatuur af te zien nadat hij onder vuur kwam te liggen omdat hij had verklaard dat hij vrouwen om religieuze redenen geen hand kon geven.

Beke ontkent dat er in Antwerpen iets 'aan de hand' is. In 2012 trok CD&V in de Scheldestad nog in kartel met SP.A naar de kiezer, nu doet de partij het op eigen houtje en moeten er dus ontzettend veel kandidaten worden gezocht, zegt Beke.