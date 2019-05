De Vlaamse regering heeft voor de uitbreiding van de Antwerpse haven definitief het zogenaamde negende alternatief gekozen. Dat combineert een bepert nieuw dok, dat aansluit op het bestaande Deurganckdok, met nieuwe containercapaciteit via inbreiding.

Het polderdorp Doel kan in het scenario blijven bestaan. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wil nu bekijken in welke vorm dat zal zijn. Het is niet de bedoeling om er opnieuw een volwaardig bewoond dorp van te maken.

Het Havenbedrijf Antwerpen reageert positief op de beslissing van de Vlaamse regering over de uitbreiding van de capaciteit van de haven met 7 miljoen containers. 'De uitbreiding is noodzakelijk om een duurzame groei te kunnen blijven realiseren en zo onze internationale leiderspositie en rol als motor voor de Belgische economie te consolideren', klinkt het in een persbericht.