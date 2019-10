Antwerpse gemeente- en districtsraadsleden stemmen over eigen opslag, PVDA misnoegd

In Antwerpen stemmen de gemeenteraad en de verschillende districtsraden volgende week over een verhoging van de eigen zitpenningen. PVDA is daar niet over te spreken.

Antwerps schepen voor financiën Koen Kennis vindt de opslag niet misplaatst: 'ligt in lijn met andere steden.' © Belga Image